خبير: خطة لزيادة إيرادات السياحة لـ30 مليار دولار سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد فريد زكريا، الخبير السياحي، أهمية مهرجان "العالم علمين" الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، وأنه يعد من أبرز وسائل الترويج المباشر لجذب السياح إلى مصر، بالإضافة إلى المعالم السياحية والأثرية بمعظم محافظات الجمهورية.

وشدد "فريد"، في تصريحات له، على أن ما يحدث على الأرض المصرية من فعاليات ومهرجانات ينقل رسالة للعالم بأن المقصد السياحي المصري آمن.

وأوضح، أن مصر تستهدف زيادة إيرادات قطاع السياحة من متوسط يُقدّر حاليًا بـ12 مليار دولار سنويًا إلى 30 مليار دولار سنويًا على مدى الثلاث أعوام القادمة، خاصة وأن السياحة تساهم بنسبة تصل لـ15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.

وثمن فريد، الجهود المصرية لتنشيط السياحة، حيث ساهم هذا في إدراج مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية على مستوى العالم في 2023.

يذكر أنه وبحسب إحصائيات وزارة السياحة حول حجم الوفود السياحية، فإنه زار 7.1 مليون سائح مصر في النصف الأول من 2024، وهو ما أدى إلى زيادة إيرادات السياحة بنسبة 5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار.

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