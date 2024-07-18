وفد تركي في نيامي لتعزيز التعاون العسكري

وصل وفد تركي رفيع بقيادة وزير الخارجية إلى النيجر لتعزيز التعاون العسكري مع هذا البلد الذي يحكمه نظام عسكري ويستهدفه الجهاديون.

وقد رافق هاكان فيدان وزيرا الدفاع والطاقة ورئيس الاستخبارات، وكان في استقبالهم الجنرال عبد الرحمن تياني الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل عام تقريبا.

وقال فيدان للصحافيين في نيامي "ناقشنا مع النيجر ما يمكن فعله لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب (...) المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل".

وأضاف "السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من بين أولوياتنا".

وتُعد تركيا أحد الشركاء الذين تَحوَّل إليهم النظام العسكري في نيامي، إلى جانب روسيا وإيران.