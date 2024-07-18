شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مشاركة الشباب هدف للحكومه الجديدة للوصول للاستقرار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

يعد التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب من أهم ركائز التنمية المستدامة، و لهذا حرصت الحكومة الجديدة في برنامجها و الذى عرض أمام مجلس النواب و يستمر على مدار الـ 3 سنوات القادمة ،على الاهتمام بالمشاركه السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي و تعزيز مشاركة الشباب والمرأة.

ووضعت الحكومة خلال برنامجها عدد من النقاط تهدف الى تعزيز مشاركة الشباب من اجل الوصول للتمكين السياسي من خلال:

1. دعم زيادة تمثيل الشباب داخل الأحزاب السياسية، بما يضمن تطوير كوادر شبابية قوية داخل الأحزاب.



2. مواصلة العمل على صقل المهارات السياسية للشباب.



3. مواصلة تنفيذ نماذج محاكاة الحياة السياسية برلمان شباب مصر - برلمان طلائع مصر ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ" التابع لوزارة الشباب والرياضة، لتدريب الشباب على العمل البرلماني والمشاركة في صنع القرار.



4. دعم بناء قدرات ومهارات القيادة والتنظيم للكوادر الشبابية في مجال الانتخابات.



5. مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بما يكفل إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة.



6. مواصلة تنفيذ برامج المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات ،والمشاركة السياسية تحت عنوان "قادة المحليات ورؤية مصر 2030 والذي أطلقته الدولة عام 2021 لتمكين الكوادر الشبابية من الانضمام للمجالس الشعبية المحلية ورفع الوعي الفكري الثقافي والسياسي لدى الشباب، وتأهيلهم لفهم احتياجات الشارع المصري.



7. تفعيل تطبيق المحمول شارك 2030 لتعزيز دور المواطنين في التخطيط التشاركي.



8. طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية.



9. دعم مشاركة الشباب في الجلسات الفرعية للحوار الوطني.



10. تقديم حوافز لدعم عمل الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزي المصري.



11. التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني التطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية.



12. العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر لدعم توفير فرص العمل للشباب.



13. مواصلة طرح المشروعات السكنية في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين ،وتسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية.



14. تنفيذ حملات توعوية لرفع مستوى التثقيف الصحي بين أوساط الشباب خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.



15. دعم وصول الشباب إلى المصادر المعرفية والمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة.



16. العمل على تحقيق تحسن في ترتيب مصر في مؤشر تقدم الشباب العالمي الصادر عن المنتدى الأوروبي للشباب.



17. العمل على تحقيق تقدم في مركز مصر في المؤشر العالمي لتنمية الشباب،الصادر عن رابطة الكومنولت.