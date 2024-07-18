دوجاريك: المستشفيات والمراكز الصحية يجب ألا تكون جزءا من الصراع في غزة

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "المستشفيات والمراكز الصحية يجب ألا تكون جزءا من الصراع في غزة".

وشدد دوجاريك، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "الأمم المتحدة ترفض استهداف المرافق الصحية، وأنه لا يجب أن تكون المستشفيات مناطق صراع".

ولفت الى انني "اعتقد أن صور الجنود الإسرائيليين أمام مواقع البنى التحتية بعد تدميرها، صادمة".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي أوقف اليوم كافة المساعدات الإنسانية المارة من وادي غزة إلى مناطق شمال القطاع"، مضيفاً "هذا الأمر حال دون إيصال المساعدات إلى آلاف الأشخاص المحتاجين، مبينا أن العديد من الأشخاص نزحوا من مدينة غزة اليوم".