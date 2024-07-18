16 قتيلا في حريق مركز تجاري في الصين بحسب حصيلة جديدة

قضى 16 شخصا في حريق بمركز تجاري في جنوب غرب الصين ، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية الخميس نقلا عن مسؤولي الإنقاذ المحليين.
وفي حصيلة سابقة، كان قد أُحصي سقوط ستة قتلى على الأقل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية،
واندلع الحريق في أول المساء في مدينة تسيغونغ في مقاطعة سيتشوان الواقعة على بعد 1600 كيلومتر من العاصمة بكين. وقالت خدمات الطوارئ في تسيغونغ في بيان إن "عمّال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على الوضع"، داعية السكان إلى "عدم تصديق الشائعات أو تضخيمها".
وقال التلفزيون الرسمي "سي سي تي" إن "فرق الإغاثة تواصل عمليات البحث والإنقاذ".
وأكدت القناة أن خدمات الطوارئ تمكنت من إنقاذ نحو ثلاثين شخصا، فيما "حوصر" آخرون.
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