قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية

قُتل شخصان وأُصيب 9 أشخاص كانوا على متن بيك آب اصطدم بعمود كهرباء حديديّ في بلدة جران البترونية.
كان القتيلان والجرحى، وهم من بلدة عين الذهب في جرود عكار، متوجهين كالعادة إلى أعالي منطقة البترون لقطف القصعين.
وعلم أن السائق غلبه النعاس وفقد السيطرة على السيارة فاصطدمت بالعمود.
وحضرت عناصر من الصليب الاحمر اللبنانيّ والدفاع المدنيّ إلى المكان، حيث نُقل القتيلان والجرحى إلى مستشفيات جبيل والبترون.
كما حضرت عناصر من الجيش والقوى الامنية إلى المكان للتحقيق في الحادث.
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