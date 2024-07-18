أفاد مراسل "النشرة" في حابيا، بأن "حذراً شديداً يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى وحتى مرتفعات شبعا ومزارعها جراء التصعيد الاسرائلي المتواصل ضدالمنطقة وآخرها ما تعرضت له أطراف راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية من قصف مدفعي وصاروخي".
ولفت المراسل، الى أنه "أمام هذا الوضع المتوتر في المنطقة واصل الطيران التجسسي الاسرائلي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وكذلك فوق وادي برغز ومجرى نهر الليطاني".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حذر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.