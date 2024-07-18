"النشرة": حذر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في حابيا، بأن "حذراً شديداً يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى وحتى مرتفعات شبعا ومزارعها جراء التصعيد الاسرائلي المتواصل ضدالمنطقة وآخرها ما تعرضت له أطراف راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية من قصف مدفعي وصاروخي".

ولفت المراسل، الى أنه "أمام هذا الوضع المتوتر في المنطقة واصل الطيران التجسسي الاسرائلي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وكذلك فوق وادي برغز ومجرى نهر الليطاني".