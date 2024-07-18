معاريف عن وزير الثقافة الاسرائيلي: الحرب ستستمر لسنوات وتشكيل لجنة تحقيق الآن انعدام للمسؤولية

نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الثقافة الاسرائيلي ميكي زوهار، تأكيده أن "الحرب ستستمر لسنوات وتشكيل لجنة تحقيق الآن انعدام للمسؤولية".

وفي وقت سابق، لفت زوهار الى انه "يمكننا التوصل إلى صفقة اسرى في هذه الجولة. نحن نصر على أشياء معينة، مثل حقيقة أننا لا نستطيع الاتفاق على وقف الحرب إذا وافقت حماس، فهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق والذي سنصادق عليه في الحكومة".

وأشار إلى التوترات السياسية والاشتباكات التي حدثت في الأيام الأخيرة بين مختلف الأحزاب، من أبرزها الخلاف المرتبط بمشروع قانون الحاخامات وقال: "الائتلاف عادة لا ينهار – ولكنه يتفكك، إنها عملية طويلة تؤدي إلى حل الحكومة وتأتي بسبب سلوك غير مسؤول".