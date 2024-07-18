أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك، وتدمير10 زوارق مسيرة في البحر الأسود".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك".
كما أعلنت الدفاع الروسية أن "الأسلحة النارية المناوبة في البحر الأسود دمرت 10 زوارق مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: اعترضنا 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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