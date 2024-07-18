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مصرع 16 شخصًا في حريق بمركز تجاري كبير بالصين.. وهذا ما حدث

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واس - بكين  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 16 شخصًا في حريق بمركز تجاري كبير بالصين.. وهذا ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حريق جديدة لقي 16 شخصًا مصرعهم بمتجر كبير في مدينة تسيقونغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
واندلع الحريق الليلة الماضية في مبنى مكون من 14 طابقًا يقع في منطقة التكنولوجيا الفائقة في مدينة تسيقونغ.

حوادث الحرائق في الصين

وغطى الدخان الكثيف المنطقة المحيطة، فيما تمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ نحو ثلاثين شخصًا من المبنى في ظل حصار آخرين.
وتواصل فرق الإغاثة عمليات البحث والإنقاذ، بينما أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن أعمال بناء، وتجري حاليًا تحقيقات للتيقن من سبب الحادث.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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