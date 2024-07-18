شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 16 شخصًا في حريق بمركز تجاري كبير بالصين.. وهذا ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الحرائق في الصين

الدمام - شريف احمد - في حريق جديدة لقي 16 شخصًا مصرعهم بمتجر كبير في مدينة تسيقونغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.واندلع الحريق الليلة الماضية في مبنى مكون من 14 طابقًا يقع في منطقة التكنولوجيا الفائقة في مدينة تسيقونغ.وغطى الدخان الكثيف المنطقة المحيطة، فيما تمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ نحو ثلاثين شخصًا من المبنى في ظل حصار آخرين.وتواصل فرق الإغاثة عمليات البحث والإنقاذ، بينما أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن أعمال بناء، وتجري حاليًا تحقيقات للتيقن من سبب الحادث.