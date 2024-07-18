شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرات التحالف الوطنى دعمت المصريين ووصلت لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم الأسر المصرية لم تقتصر على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة، بجانب دوره في دعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطيني، فقد نجح في أن يكون أحد أدوات القوى الناعمة لمصر بعد الجهود التي بذلها في تنظيم قوافل الإغاثة التى قدمت الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني خلال هذه المحنة الصعبة.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن وجود التحالف الوطنى ساهم في أن يكون آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطن خاصة الفئات الأولى بالرعاية، نتيجة التعاون والجهد المشترك بين مؤسسات التحالف التى تعمل على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى، مؤكدا على أن تبرعات المساهمين ساعدت فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام، للفئات الأولى بالرعاية.



وقد نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى توحيد جهود الجمعيات والمنظمات الأهلية لصالح الأسر الأكثر احتياجًا ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات تضمن توحيد قاعدة البيانات، وذلك لهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرا إلى أنه عمل خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 الف و 796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور