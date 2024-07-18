شكرا لقرائتكم خبر عن مصير حكومة مدبولى يتحدد اليوم فى 5 خطوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي - والتي تبدأ الساعة الحادية عشر- مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما تشهد الجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ومن المنتظر أن يحضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزير الذين حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وينشر ”الخليج 365”، سيناريو الجلسة اليوم والتى من المقرر أن يتحدد خلالها مصير حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وهى كالآتى:

- يقوم رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، بعرض تقرير اللجنة مبينا منهج عمل اللجنة التي اتبعت في العمل وحضور نحو 28 وزير على مدى 6 أيام عمل بمعدل 11 اجتماع باجمالى عدد ساعات عمل تجاوزت 60 ساعة عمل، مؤكدا ان اللجنة عملت على تمحيص برنامج الحكومة الحيوي مدركة أهمية هذه اللحظة التاريخية وما تستلزمه من دقة وحرص ولا سيما تحت وطأة الظروف الراهنة التي تحيط بالبلاد، وكيف أمعنت اللجنة في استجلاء تفاصيل البرنامج مستهديا ببوصلة المصلحة العامة ساعية إلى التأكد من أنه ليس مجرد مخطوطة بل مجموعة من الخطط والسياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ والتطبيق ومن شانها ان تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن المصرى وتحقيق آماله في حياة كريمة ومستقبل زاهر مزدهر وتدفع بعجلة التنمية والتقدم الى الأمام وذلك رغم كل التحديات التي تكتنف واقعا الراهن، مشيرا إلى أن هذه الجهود الدؤوبة تعكس مدى التزام مجلس النواب بتحقيق مصلحة الشعب المصرى وضمان اأن تكون السياسات والبرامج متماشية مع تطلعات الشعب المصرى واحتياجاته الملحة

كما يعرض التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في محاور برنامج الحكومة الأربعة وهى المحور الأول حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية ومحور الثانى بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته والمحور الثالث بناء اقتصاد تنافسي جذاب للاستثمارات والمحور الرابع تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطنى

- تبدأ المناقشات حول تقرير اللجنة ويحدد رئيس المجلس قواعد المناقشة، ومدة الحديث سواء رؤساء الهيئات البرلمانية والأعضاء.

- يعقب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ما تم إثارته من النواب في المناقشات ويتعهد بأن يأخذ بتوصيات اللجنة خلال تطبيق برنامج الحكومة.

- يعلن رئيس مجلس النواب إغلاق باب المناقشة ويصوت على الموافقة على تقرير اللجنة الخاصة وما جاء به من توصيات.

- يصوت المجلس على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى وفى حالة صدور قرار الموافقة بالأغلبية يعلن رئيس مجلس النواب موافقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة.

وتنص المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.