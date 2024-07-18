شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحالف "الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عدة مبادرات لخدمة ودعم ذوى الهمم في مصر، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهم.

وأطلق التحالف في هذا الصدد، أول مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها ورعايتها بمحافظة البحيرة، كما كرم المشاركين فى دورة كرة القدم للمواهب الصاعدة، والتى أقيمت بملاعب مركز التعليم المدنى بدمنهور.

وتحت شعار "قادرون باختلاف"، نظم التحالف احتفالا حاشدا لتكريم ذوى الهمم بمركز شباب أبو المطامير، وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم فقرات فنية للأطفال من ذوى الهمم، وتوزيع كمية كبيرة من الملابس الشتوية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.