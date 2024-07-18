ميقاتي أبلغ الوزراء ان بو حبيب سيقوم بزيارة الى سوريا بعد عودته من نيويورك

كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه "ابلغ الوزراء ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سيقوم بزيارة الى سوريا بعد عودته من نيويورك".
وترأس ميقاتي، في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد أمين سلام.
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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