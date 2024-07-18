بن غفير خلال اقتحامه الأقصى: إعادة الاسرى يجب أن تتم عبر زيادة الضغط العسكري على حماس

أشار وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف ايتمار بن غفير، خلال اقتحامه لباحات الأقصى، الى أنني "صعدت إلى جبل الهيكل من أجل عودة الاسرى دون صفقة غير شرعية".

وأكد بن غفير، أن "إعادة المختطفين يجب أن تتم عبر زيادة الضغط العسكري على حماس".