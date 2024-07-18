أشار وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف ايتمار بن غفير، خلال اقتحامه لباحات الأقصى، الى أنني "صعدت إلى جبل الهيكل من أجل عودة الاسرى دون صفقة غير شرعية".
وأكد بن غفير، أن "إعادة المختطفين يجب أن تتم عبر زيادة الضغط العسكري على حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير خلال اقتحامه الأقصى: إعادة الاسرى يجب أن تتم عبر زيادة الضغط العسكري على حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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