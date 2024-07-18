أعلنت قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، في بيان انه "تزف القيادي محمد حامد جبارة، أحد مسؤولي قوات الفجر، شهيداً، وذلك بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارته، على طريق غزّة في البقاع الغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر الجماعة الإسلامية في لبنان نعت محمد جبارة الذي قضى في غارة إسرائيلية في منطقة البقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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