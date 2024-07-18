وزير الاعلام بعد جلسة الحكومة: ميقاتي أكد انه لن يسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات

أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد انه لن يسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وانه يقدر تضحيات أهلنا في الجنوب". وكشف المكاري أن "ميقاتي جدد المطالبة بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية".

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