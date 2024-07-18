الطقس اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا صيفيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، حيث يزداد الشعور بالحر".

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل اعتباراً من بعد الظهر، مما يزيد الشعور بالحرَ.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية، وتراجع محدود في الداخل. تنشط الرياح أحياناً مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحياناً مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.

الأحد: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة جنوب البلاد. تتراجع نسبة الرطوبة على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً.