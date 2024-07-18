أعلن وزير التربية القاضي عباس الحلبي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، انه سجل اعتراضه على "التسوية التي تمت والتي وافق عليها مجلس الوزراء، فمن الأولى ان تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان وهذا ما يساعد على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي بعد انتهاء جلسة الحكومة: من الأولى ان تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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