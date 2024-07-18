المحافظون الجدد يتصدرون الترند.. جولات ميدانية مفاجئة في عدد من المحافظات

الشارقة - اميمة ياسر - يواصل عدد من المحافظين الجدد في مصر جولاتهم الميدانية للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمصريين في المستشفيات ومراكز الصحة والمخابز ومنافذ السلع الغذائية وغيرها من المرافق.

وجاءت جولات عدد من المحافظين الميدانية المفاجئة للإطلاع عن كثب على المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين خاصة في المستشفيات للتأكد من أن القطاع الطبي يعمل بالكفاءة المطلوبة خاصة بعد أن عانى المصريون في الفترة السابقة من نقص فادح في الأدوية، بالإضافة إلى المخابز لضمان توفر رغيف الخبز المدعوم وضمان وصوله لمستحقيه.

وتأتي تلك الجولات الميدانية لتؤكد أن هناك تكليفات واضحة بالعمل الميداني كما أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن العمل الميداني سيحظى بالأولوية القصوى طبقا لتكليفات الرئيس السيسي.