شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن ستة فلسطينيين بينهم أطفال تم انتشالهم من داخل منزل قصفته طائرات الاحتلال في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما استشهد ثلاثة أطفال في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة. في سياق متصل، أصيب أربعة أطفال بجروح في قصف استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي تعرضت المناطق الشمالية فيه الليلة الماضية لقصف مدفعي مكثف.