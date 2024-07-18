استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد تسعة فلسطينيين اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن ستة فلسطينيين بينهم أطفال تم انتشالهم من داخل منزل قصفته طائرات الاحتلال في منطقة الزوايدة وسط القطاع، كما استشهد ثلاثة أطفال في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة.

في سياق متصل، أصيب أربعة أطفال بجروح في قصف استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي تعرضت الخليج 365 الشمالية فيه الليلة الماضية لقصف مدفعي مكثف.

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