قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينياً بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت منازل عدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، ومن بين المعتقلين شقيقتان وطفل وأسرى سابقون, مؤكداً أن الاحتلال اعتقل 89 صحفياً منذ مطلع أكتوبر الماضي، أبقى على اعتقال 51 منهم، بينهم 22 صحفياً من قطاع غزة.

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