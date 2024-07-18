مندوب الصين بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لقضية الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل قضية الشرق الأوسط، مؤكدا مجددا دعم الصين الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة.



وقال فو - في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، اليوم /الخميس/ - إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل قضية الشرق الأوسط"، مسلطا الضوء على الوضع المتردي في قطاع غزة الذي يعاني من صراع مستمر وأزمة إنسانية حادة وشهد مقتل أكثر من 38 ألف مدني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وأدان المبعوث الأممي استمرار العمليات العسكرية والعقاب الجماعي لسكان غزة والهجمات على الوكالات الإنسانية وموظفيها، مطالبا بإجراء تحقيقات شاملة وإحقاق المساءلة.



ودعا فو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام أكبر حجما وأكثر موثوقية لوضع جدول زمني ملموس وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين، مشددا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوحد كل جهوده لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح والتخفيف من الكارثة المستمرة دون تأخير، وإغلاق الرصيف العائم، موضحا أن طرق النقل البري هي الوسيلة الأكثر فعالية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية.

كما حث إسرائيل على رفع الحصار وفتح جميع المعابر البرية لضمان التسليم السريع والآمن للمساعدات الإنسانية، ودعا إلى وقف الأعمال العدائية فورا.



وفي إشارة إلى الآثار غير المباشرة للصراع، أعرب فو عن قلقه إزاء تزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن "الصين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم التوترات" مؤكدا التزام الصين بمواصلة الجهود لإنهاء القتال وتخفيف الكارثة الإنسانية ودعم تنفيذ حل الدولتين.



وشدد على أهمية احترام إرادة الشعب الفلسطيني في النقاشات بشأن الحكم بعد الحرب، وقال: "من الضروري احترام إرادة الشعب الفلسطيني ومعالجة المخاوف المشروعة لدول المنطقة".

