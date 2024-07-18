الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، حيث قامت باقتحام بلدة "سلواد" شرق رام الله واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقلت شابين من قرية "دير أبو مشعل" شمال غرب رام الله، وشاب من بلدة "بيت لقيا "غربا.



وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ستة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، كما اعتقلت مواطنين من بيت لحم، أحدهما طفل من ذوي الإعاقة.



وفي نفس السياق، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مواطن في بيت لحم خلال اقتحام المدينة، كما اعتقلت شقيقتين من قرية تل غرب نابلس، بعد أن داهمت منزليهما وفتشته.



وأضافت الوكالة، أن الاحتلال اقتحم أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهم إحدى المباني في شارع "رفيديا"، ومنزلا في شارع "المريج، ولم يبلغ عن اعتقالات.

