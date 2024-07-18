رئيس بلدية تل أبيب: "نتنياهو يعرف أن سياساته أوصلتنا إلى هذه الكارثة"

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس بلدية تل أبيب، رون خولداي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أن سياساته هي التي أوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي الحالي ، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده خولداي في مقر البلدية اليوم.





وقال خولداي: "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن السياسات التي يتبعها نتنياهو ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. والآن، نحن نشهد نتائج تلك السياسات على أرض الواقع".





وأضاف خولداي أن الأوضاع في تل أبيب وفي مختلف أنحاء البلاد أصبحت لا تطاق، مؤكداً ضرورة تغيير النهج السياسي للخروج من هذه الأزمة.





الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة امتنعت عن سن قانون يمنع المدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات خشية المس ببن غفير.





أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة قررت عدم تمرير قانون يمنع المدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات. يأتي هذا القرار خشية أن يمس وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي واجه في السابق اتهامات تتعلق بالإرهاب.





وبحسب المصادر، فإن النقاش حول القانون أثار جدلاً كبيراً داخل الحكومة، حيث رأى البعض أنه خطوة ضرورية للحفاظ على سلامة النظام الديمقراطي، بينما حذر آخرون من تداعياته السياسية وتأثيره على الائتلاف الحكومي الحالي.





مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور: لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب في غزة إلى حرب دينية لا نهاية لها.





حذر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من تداعيات استمرار التصعيد في غزة، مشدداً على أنه لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب إلى حرب دينية لا نهاية لها. وجاءت تصريحات منصور خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.





وقال منصور في كلمته: "لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب في غزة إلى حرب دينية لا نهاية لها. إن استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار في المنطقة بأكملها".





ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين. وأكد أن التصعيد الحالي يهدد بتفاقم الوضع وتحويل الصراع إلى نزاع ديني طويل الأمد، مما يصعب الوصول إلى حلول سلمية مستقبلية.





وأضاف: "نطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفرض وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم حماية دولية للفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."





مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة ولا حياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية





صرح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة، ولا بحياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية. وجاءت تصريحات المندوب الفلسطيني خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، حيث طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفه بـ"جنون نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها".





وقال منصور: "ما الذي ستفعلونه لوقف جنون نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها على شعبنا؟ نتنياهو لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة ولا حياة الرهائن ولا بالكرامة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين."





ودعا منصور إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وفتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد أن استمرار الصمت الدولي يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياساتها العدوانية دون محاسبة.





تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في قطاع غزة وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة ويعمق الأزمة الإنسانية.