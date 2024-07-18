بريطانيا تكشف هدف زيارة ديفيد لامي لإسرائيل ورام الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد 14 تموز 2024، أن الوزير ديفيد لامي سيبحث خلال اجتماعاته مع القيادة الفلسطينية على التزام بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسيدعو لوقف توسع المستوطنات غير الشرعية وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح بيان للوزارة أن الوزير سيؤكد على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح المحتجزين وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ونقل البيان عن ديفيد لامي قوله "سأعتقد اجتماعات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتأكيد رغبة بريطانيا والتزامها بلعب دور دبلوماسي في التوصل لوقف لإطلاق النار وخلق الأجواء المناسبة نحو المضي قدماً بشكل موثوق ولا يمكن التراجع عنه نحو حل الدولتين."

وأضاف: "هناك حاجة لضمان أمن إسرائيل وفي الوقت نفسه أن تتمتع الدولة الفلسطينية بالسيادة وتتوفر لها سبل الحياة".

وطالب لامي "بإنهاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية"، وبإصلاح وتمكين السلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفادت بأن الوزير لامي سيصل إسرائيل، في وفت سابق الأحد، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس ، كما سيزور الأراضي الفلسطينية للاجتماع مع مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله .

المصدر : وكالات