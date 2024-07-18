شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحكومة تبدأ مرحلة جديدة من التواصل مع الإعلام والرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى حريصة على بدء مرحلة جديدة من التواصل مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات والرد على شواغل الرأى العام، واستعراض الجهود المبذولة لحل المشكلات التي يعانى منها المواطن، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان حريصا على تأكيد تنفيذ وعد الحكومة بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتبارًا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، وذلك بعد استيراد كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وأضاف "الجندى"، أن حرص الحكومة على تنفيذ الوعود التي تقطعها على نفسها خطوة مهمة لتعزيز الثقة بينها وبين المواطن، وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات، ومتعمدى النيل من استقرار هذا الوطن، مشددا على ضرورة الاستمرار في سياسة ترشيد الاستهلاك، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة من جانب، والمواطن من جانب آخر لأن الترشيد سينعكس بكل تأكيد على الفاتورة الشهرية، موضحا أن العام الجارى شهد زيادة فى استهلاك الكهرباء تجاوزت الـ 37.5 جيجاوات فى اليوم الواحد، بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية بدأت من الآن الاستعداد لخطة صيف 2025 والعمل على تقدير الفجوة من احتياجاتنا للطاقة الكهربائية والتي تقدر بنحو 4 جيجا على أقصي تقدير، ووضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حتى لا تتكرر أزمة انقطاع الكهرباء في الموسم القادم، مشددا على ضرورة إسراع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة المصرية لديها خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، والتي من شأنها خفض احتياجنا من المواد البترولية كالمازوت والغاز.

وأشاد النائب حازم الجندى، بتكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، بالعمل بسرعة كبيرة بهدف توطين مكونات محطات الطاقة الشمسية والألواح الشمسية ومحطات الرياح، من خلال إنشاء المصانع التى تمكِّن مصر من توطين هذه الصناعات لتصبح محلية، والتوسُع فى تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.