شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية خلال لقائه فريد زهران: الحكومة منفتحة على جميع القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، حيث تقدم فريد زهران بالتهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق.

وخلال اللقاء، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انفتاح الحكومة والوزارة على التفاعل المستمر مع جميع القوى السياسية، مشيراً إلى دور الوزارة فيما يخص التواصل السياسي، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التفاعل والاتصال مع الأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو الغير ممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، ليضم التواصل السياسي كل فئات المجتمع، مما يحقق تعزيز التماسك والاصطفاف الوطني.

,وقال "فوزي" إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن برنامج الحكومة استند على مخرجات الحوار الوطني و استراتيجية مصر 2030، مما يؤكد اهتمام الحكومة بالحوار الوطني