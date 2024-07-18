دير لايين: لن أسمح بتاتا بأن يسود الاستقطاب الشديد في مجتمعاتنا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى "أوروبا قوية خلال فترة تتّسم بقلق كبير وعدم يقين فيما تسعى إلى إقناع النواب الأوروبيين بمنحها ولاية ثانية". ولفت دير لايين، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الى أننا "لن أسمح بتاتا بأن يسود الاستقطاب الشديد في مجتمعاتنا. لن أقبل بتاتا بأن يدمر المتطرّفون أسلوب حياتنا الأوروبي، وأنا أقف هنا اليوم مستعدة لقيادة المعركة مع كل القوى الديموقراطية".

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