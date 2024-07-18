القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش: نريد صفقة يستسلم فيها السنوار وليس نحن

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش، تأكيده "اننا نريد صفقة يستسلم فيها قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار وليس نحن". وشدد سموتريش، على ان "الطريقة لإعادة الاسرى هي زيادة الضغط العسكري"، معتبرا انه "إذا لم نبق في محور فيلادلفيا فالنتيجة ستكون عودة تعاظم حركة حماس".

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