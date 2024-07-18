الشرطة العُمانية: الجناةُ الثلاثةُ المتورّطون في حادث إطلاق النار بالوادي الكبير عُمانيّون

أعلنت شرطة عُمان السُّلطانية أن "الجناة الثلاثة المتورّطين في حادث إطلاق النار في الوادي الكبير عُمانيون وهم إخوة، لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلّت إجراءات التحرّيات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".

وعبّرت شرطة عُمان السُّلطانية عن شكرها للجميع على متابعتهم واهتمامهم وحرصهم على أمن وسلامة وطنهم.