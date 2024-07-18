أعلنت شرطة عُمان السُّلطانية أن "الجناة الثلاثة المتورّطين في حادث إطلاق النار في الوادي الكبير عُمانيون وهم إخوة، لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلّت إجراءات التحرّيات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".
وعبّرت شرطة عُمان السُّلطانية عن شكرها للجميع على متابعتهم واهتمامهم وحرصهم على أمن وسلامة وطنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العُمانية: الجناةُ الثلاثةُ المتورّطون في حادث إطلاق النار بالوادي الكبير عُمانيّون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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