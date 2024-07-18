هتاف خوري أحد أعظم الموسيقيين في الشرق الأوسط بحسب تقييمات إختصاصيين

ولد هتاف خوري في طرابلس، لبنان عام 1967، وهو حاصل على دكتوراه في التأليف الموسيقي وتخرج من أوكرانيا، وربما يكون أحد أعظم الملحنين في الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين، مما يؤكد صوتًا فريدًا ومميزًا، صوتًا يتواصل عبر الأمم. لكن هتاف خوري هو أكثر من ذلك: فهو ملحن يفتح قلبه، وبفضل موارده الهائلة من الذكاء والمهارات الموسيقية والخيال، يكتب موسيقى جديدة ومليئة بالدقة والعاطفة.

شاهد على هذه الموهبة الفريدة، التقييمات الحماسية العديدة التي تلقاها هتاف خوري: "إنه أحد تلك المخلوقات النادرة جدًا" يكتب أوليفر بتروورث، الأستاذ في معهد ترينيتي لابان للموسيقى والرقص في لندن. "موهبة هتاف خوري قادرة على الجمع بين الشكل الموسيقي الممزوج بأسلوب أصيل عميق، بين الثراء اللحني والإيقاعي والتناغمي" بحسب الناقدة هيلين جيلوت فيليت. “من خلال النطاق الفلسفي، تكسر لغته الموسيقية كل الحدود، ليس فقط بين البشر، بل داخل أنفسنا”"، أضافت إيفلين أييلو، قائدة الفرقة الموسيقية.

لكن ما يمنح أعمال هتاف خوري طابعاً استثنائياً وبعداً آخر هو أيضاً وقبل كل شيء الأوركسترا التي ينجح من خلالها في الارتقاء بكل آلة موسيقية. على الرغم من أن هوطاف خوري ضليع في التقنيات الطليعية، ويتقاسمه مع ملحنين مثل ديمتري شوستاكوفيتش وألفريد شنيتكي وفالنتين سيلوسترو، إلا أنه يحتفظ ببعض الشك تجاه التقدم المادي، وقناعته العميقة هي أن الموسيقى يجب قبل كل شيء أن تنقل رسالة وعواطف. مثل ال كونشرتو من أجل السلام من ألحان عمر حرفوش والتي ساهم فيها ببراعة.

وفيما يتعلق بإبداعاته، يُعرف هتاف خوري بأنه مؤلف سيمفونيات وأعمال أخرى واسعة النطاق. كتب الملحن ما لا يقل عن ستة سمفونيات و17 كونشيرتو لآلات مختلفة، بالإضافة إلى أعمال للعازفين المنفردين وغناء الحجرة. سمفونيته الثانية (تذكير) تم تأليفها وتسجيلها مع أوركسترا بامبرجر السيمفوني في عام 2012 تحت إشراف بيير دومينيك بونيل، أحد آخر مساعدي قائد الأوركسترا الهائل هربرت فون كاراجان.

هتاف خوري، مثل عمر حرفوش، الذي يحب التعاون معه، درس التأليف في أوكرانيا مع يوري إيشينكو، في الأكاديمية الوطنية للموسيقى في أوكرانيا في كييف، من عام 1988 إلى عام 1997. وهناك حصل على درجة الماجستير في الموسيقى عام 1993. ثم حصل على الدكتوراه عام 1997 مع البروفيسور إيفان كوتلياريفسكي.

عُزفت موسيقاه في جميع أنحاء العالم في أكثر من 55 دولة، في أوروبا وآسيا وأمريكا. تسجيلات كونشيرتو وسوناتا الفلوت وسوناتات البيانو الثالثة والرابعة على Nimbus Alliance & Grand Piano/Naxos حظيت بإشادة دولية من النقاد.

خوري هو أيضًا فنان معروف في علامات Grand Piano وNaxos وNimbus وToccata Classics بالإضافة إلى Paladino وOrlando Records. في المواسم الأخيرة، تم تكليف العروض العالمية الأولى للأعمال خصيصًا، مثل ميتامورفروزن للفيولا والبيانو، والتي تم عزفها أكثر من 250 مرة وتسجيلها على أقراص مضغوطة.

تجولت سمفونياته حول العالم: تم تسجيل سمفونيته رقم 2، التي عزفت مع أوركسترا بامبرج السيمفوني، للإذاعة البافارية، وسمفونيته رقم 3، وقت الخوفمع الأوركسترا السيمفونية الوطنية لأوكرانيا. سمفونيته رقم 4, طريق الاحلامتم عزفها مع أوركسترا خاركوف الفيلهارمونية. و سمفونيته رقم 6 ميناء النورتم عزفها مع أوركسترا الحجرة التشيلية.