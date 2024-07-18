الحواط: سنقاوم سلمياً مشروع تحويل لبنان إلى أرض وناس من دون حياة

أشار النائب زياد الحواط، الى أن "لبنان قدّم عبر تاريخه الحديث تجربة حضارية عناوينها الديموقراطية وتداول السلطة والإنفتاح والحداثة. ما يجري اليوم محاولة إغتيال لهذا النموذج الذي حوّل لبنان إلى أرض للحرية والتنافس الديموقراطي والإبداع . هنا جوهر المشكلة. للآخر سنقاوم سلمياً مشروع تحويل لبنان إلى أرض وناس من دون حياة".

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