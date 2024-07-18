سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه .. البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البيت الأبيض في بيان مساء الأربعاء إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن نتيجة فحص الرئيس الأمريكي جاءت إيجابية بعد حدث حضره بايدن في ولاية نيفادا.

وأضافت أنه "تم تطعيمه وتعزيزه وهو يعاني من أعراض خفيفة".

وأشارت إلى أنه "سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل القيام بجميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".

والتقى بايدن مع أنصار له في مطعم مكسيكي في لاس فيجاس في وقت سابق أمس الأربعاء، لكنه اضطر إلى إلغاء خطاب كان مقررا في مؤتمر استضافته منظمة يونيدس يو إس، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية.

وتعد نيفادا واحدة من عدد صغير مما يسمى بـ "الولايات المتأرجحة"، التي يتمتع فيها الديمقراطيون والجمهوريون بفرصة قوية للفوز.

وقال طبيب بايدن إن الرئيس ظهرت عليه "أعراض الجهاز التنفسي العلوي" بعد الظهر، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال.

وأضاف الطبيب أن بايدن تلقى الجرعة الأولى من عقار باكسلوفيد المضاد لكورونا.

وكانت آخر نتيجة اختبار إيجابية لبايدن/81 عاما/ بالنسبة لكورونا قبل عامين، وعانى وقتها فقط من أعراض خفيفة، بحسب البيت الأبيض.

وقال بايدن لاحقا في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أشعر أنني بحالة جيدة وأشكر الجميع على التمنيات الطيبة".

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