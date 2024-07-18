الأردن تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - العلم الأردني

الخليج 365 - متابعات

أدانت الحكومة الأردنية اليوم إقدام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، معتبرة هذه الخطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تجسد استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بإجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة.

وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، قيام وزيرٍ إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته، خطوة استفزازية وخرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وقال السفير القضاة إن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس، يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية على

قطاع غزة.

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