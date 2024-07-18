البرلمان العربي يطالب بدور مؤثر للبنك الدولي في التخفيف من الأزمة الإنسانية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، البنك الدولي بأن يكون له دور حيوي ومؤثر في التخفيف من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال العسومي خلال لقاء موسع مع عدد من نواب رئيس البنك الدولي والمديرين التنفيذيين في العاصمة الأمريكية واشنطن - "نقدر أن مجموعة البنك الدولي قد تكون لديها قيود بشأن اتخاذ مواقف سياسية معينة، ورغم أننا نحترم ذلك تماما، فيتعين علينا أن نعترف بأن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن المناقشة بشأن حقوق الإنسان والكرامة، وكلاهما يواجهان أزمة خطيرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بدولة فلسطين، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وباعتبارنا مؤسستين تركزان على التنمية بطرق مختلفة".



وأضاف - وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس - "لدينا أهداف مشتركة بشأن النهوض بحقوق الفئات الأكثر ضعفا في قطاع غزة، ونرى أنه يمكننا التعاون في ذلك واتخاذ إجراءات مشتركة تتجاوز الصلاحيات المختلفة الموكلة إلينا".



وتابع "أنه على الرغم من أن البنك الدولي اعتاد في بناء مؤشراته التنموية على علاقاته مع الحكومات والأجهزة التنفيذية المختلفة، فإن تعزيز علاقاته مع البرلمانيين يمثل حلقة مفقودة مهمة من أجل تكوين صورة شاملة وحقيقية في الأوضاع التنموية داخل مختلف الدول".



واعتبر العسومي، أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى البنك الدولي تضع اللبنة الأولى في تعاون مؤسسي ومستدام بين الجانبين، في الكثير من المجالات التنموية، لا سيما القضايا المتعلقة بالمرأة والشباب والأطفال والتنمية المستدامة، مؤكدا حرص البرلمان العربي على بلورة برنامج عمل مشترك مع البنك الدولي يتم تنفيذه وفق برنامج زمني يتفق عليه الجانبان.



ومن جانبه، قدم وفد البنك الدولي - خلال الاجتماع - عرضا للمساعدات التي قدمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربا عن ترحيبه وانفتاحه على العديد من المقترحات التي قدمها وفد البرلمان العربي بشأن كيفية تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وكذلك في مرحلة إعادة الإعمار بعد التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار.



وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول أجندة البرلمان العربي بشأن قضايا المرأة والطفل والشباب، والجهود التي قام بها في هذه المجالات، وقدم أعضاء وفد البنك الدولي شرحا مفصلا للدور الذي يقوم به البنك تجاه هذه القضايا بشكل عام، وسبل تعزيز دوره تجاه هذه القضايا في الدول العربية من خلال علاقته مع البرلمان العربي.

