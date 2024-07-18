الهند تدعو مجددا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الهند مجددا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط، وذلك على لسان نائب ممثل البلاد لدى الأمم المتحدة السفير آر رافيندرا خلال جلسة مناقشة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.



وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أن الهند طالبت بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان غزة وإتاحة الوصول غير المقيد لخدمات الإغاثة والمعونة الإنسانية الأساسية في القطاع.

وأعرب السفير الهندي عن إدانة بلاده لسقوط ضحايا مدنيين، مشيرا إلى دعوة الهند لضبط النفس ووقف التصعيد وأهمية أن يكون الحل السلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.



وحث السفير جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في كافة الظروف، مؤكدا أن الهند تدعم السلام والاستقرار في المنطقة وهو ما أوضحته باستمرار في جميع المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة.

وأوضح أن موقف الهند الثابت هو تأييد حل الدولتين الذي يستلزم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة ضمن حدود معترف بها ومتفق عليها بشكل متبادل تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام.