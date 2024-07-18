أبوالغيط يهنئ هيفاء أبوغزالة بمناسبة الحصول على جائزة الأمم المتحدة للسكان

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة حصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان لهذا العام تقديراً لإسهاماتها المتميزة في تعزيز التعامل مع قضايا السكان والمرأة والتنمية الاجتماعية في الأردن موطنها الأصلي، وفي جامعة الدول العربية، وكذلك إسهاماتها في تعزيز التعاون بينهما والأمم المتحدة في هذه المجالات.



كما أعرب السيد الأمين العام عن خالص تقديره لكل ما تبذله السفيرة هيفاء أبو غزالة من جهود مقدرة منذ توليها مهام منصبها كأمين عام مساعد بالجامعة العربية، متمنيا لها دوام التوفيق على الصعيدين المهني والشخصي.

يذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) عقدت بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، فعالية إطلاق الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية ، وذلك يومي 14 و15 / 7 / 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، بحضور خبراء وممثلي الآليات المعنية بالانتماء والهاوية القانونية في الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الانتماء والهوية القانونية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميين والخبراء المتخصصين في هذا مجال.



وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن إطلاق الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية ، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء،

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة بأن الهدف من إطلاق الإعلان هو تعزيز حماية الاطفال والنساء من خلال رفع مستوى الوعي حول أهمية الانتماء والهوية القانونية وبيان صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية، بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الوضع وتبادل المعرفة من خلال تسهيل تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.

