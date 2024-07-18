البستاني: لا اقتصاد منتجاً في لبنان من دون هيكلة المصارف والعمل على إعادة تكوين الودائع

أشار النائب فريد البستاني، في تصريح له الى ان "إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإيجاد حل لموضوع الودائع. وهذا الحل يتطلب تدقيقاً احترافياً في حسابات مصرف لبنان وميزانيات المصارف لمعرفة كيفية هدر الودائع والعمل على استعادة ما يمكن استعادته اسوة بما جرى في تونس والجزائر حيث تمت استعادة المليارات".

اضاف:" لا اقتصاد منتجاً في لبنان من دون هيكلة المصارف والعمل على إعادة تكوين الودائع".