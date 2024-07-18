"النشرة": تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل صاغة رفض اعطاء فاتورة لزبون في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب جالوا على محلات المصوغات في السوق التجاري لمدينة صيدا حيث تم التثبت من اعلان اسعار الذهب والفضة بشكل واضح وتم فحص الموازين اضافة الى التشدد بضرورة اعطاء فاتورة مفصلة للزبائن وتم تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل صاغة رفض اعطاء فاتورة لزبون ولم يتقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالاوزان عند بيعه له محبس من الفضة".

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