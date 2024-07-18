وقف رعية اهدن - زغرتا: عدد النازحين السوريين في عردات لا يتعدى الـ18 عائلة واوراقهم قانونية

ردّ وقف رعية اهدن - زغرتا في بيان على" الافتراءات والاكاذيب التي تطال إدارة الوقف بخصوص ما يسمونه "مخيم السوريين" في عردات (طلعة العقبة)"، واوضح ان "عدد الموجودين في هذا المكان لا يتعدى المئة والعشرين شخصاً (18) عائلة وليس كما يقول البعض أن عددهم 2000 وأكثر".
واكد ان "الأجهزة الأمنية اطلعت مرات عدة على الأوراق القانونية لسكان هذه المزرعة"، مشيرا الى ان" وقف اهدن - زغرتا يمثل الكنيسة وتعاليمها، ويحترم كل انسان ويحافظ على كرامة كل انسان فقيراً أو غنياً، لبنانيا أو غير لبناني، مسلما أو مسيحيا، ولا ينجر إلى أي مزايدات إعلامية أو غيرها والوقف تحت القانون لا فوقه، ويقدر مخاوف الناس ولكنه لا يدخل بسجالات من هنا أو هناك، ويتحمل القيمين عليه بصبر كل تجريح حفاظاً على مبادئهم الإنسانية وتعاليمهم المسيحية".
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