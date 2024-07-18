أبو كسم في ذكرى تأسيس البعثة البابوية: سنبقى جنبا إلى جنب في خدمة الكلمة والفقراء

عقد رئيس البعثة البابويّة "CNEWA" المونسنيور بيتر فاكاري مؤتمرا صحفيا في المركز الكاثوليكي للإعلام في جل الديب، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها، بمشاركة رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده ابو كسم وحضور أعضاء البعثة وإعلاميين.

ولفت العنداري، الى أنه "بعد الأحداث المشؤومة في لبنان، إتخذت البعثة البابوية مسارا جديدا في عملها لتكون إِلى جانب اللبنانيين ذوي الحاجات للإهتمام بهم ومساعدتهم. إنها جمعية كاثوليكِية هدفها الكنائس الشرقية تسعى إلى أن تسير على خطى السامري الصالح لكل من يحتاج الى العناية والمساعدة الاجتماعية".

بدوره، جدّد ابو كسم "ترحيبنا بكم في المركز الكاثوليكي للإعلام الذي تربطه علاقة قديمة بالبعثة البابوية في لبنان، وذلك بحكم الجيرة والهدف الواحد الذي يجمع رسالتنا الإعلامية والإنسانية، ألا وهو إعلان البشارة من خلال الكلمة وخدمة المحبة لكل إنسان يعاني من ألم الفقر والقهر".

وأشار الى أن "البعثة البابوية في زمن الحرب تقدم المساعدات للمتضررين وتساند الفقراء. أما في زمن السلم، فتساهم في الإنماء، خصوصا في المناطق البعيدة. نشكر المهندس ميشال قسطنطين وكل فريق عمل البعثة البابويّة، ونعدكم أن نبقى جنبا إلى جنب في خدمة الكلمة والفقراء".