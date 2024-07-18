بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات بلاسخارت مع واستقبل وزير العدل وسفيرة السويد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع وغزة .
وتابع بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري. كما إستقبل رئيس المجلس سفيرة السويد آن ديسمور في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان .
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