شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية في اليونان تعلن حالة التأهب العام.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت حرائق الغابات، في إعلان وزارة الحماية المدنية اليونانية حالة التأهب العام.

ويأتي هذا بسبب الحوادث المتعددة على مستوى البلاد والظروف الجوية السائدة، مثل: ارتفاع درجات الحرارة، والرياح القوية. حرائق الغابات في اليونان وأشارت وسائل إعلام محلية اليوم إلى أن جميع خدمات الإطفاء في حالة تأهب قصوى.

ومنذ أمس، اندلع حريق غابات في منطقة أجيوس فلاسيس في بيلوبونيز متجهًا نحو إبيداوروس. إصدار إنذارات طارئة وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء بحروق طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى، وأغلقت السلطات حركة المرور على الطريق المؤدي إلى إبيداوروس.

ويمثل الحريق المشتعل في غابة الصنوبر الكثيفة تحديًا كبيرًا، حيث أصدرت السلطات إنذارًا طارئًا وحثت سكان سوفيكو على توخي الحذر.