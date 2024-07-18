"مكتب العمالة بقطر" يعقد اجتماعًا مع مصريين بالمنطقة الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد مكتب التمثيل العمالي بقطر برئاسة المستشارة سها شهدي شلبي، اجتماعًا مع رابطة المصريين بالمنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يعمل فيها 30 ألف مواطن مصري في جميع المجالات، بحسب معلومات رئيس الرابطة كمال أبو أمين.

ويأتي هذا اللقاء؛ لإجراء حوار مباشر مع المصريين في هذه المنطقة الصناعية، بشأن ظروف عملهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وطُرق التواصل مع المكتب العمالي حال وجود أي إستفسارات.

وأكدت "شهدي"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، خلال اللقاء، على وجوب احترام قانون الدولة خاصة قانون العمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل في أطر قانونية، والالتزام ببنود عقد العمل من حقوق والتزام بالواجبات، وذلك للحفاظ على حقوقهم ولعدم الوقوع في طائلة القانون، واحترام سيادة الدولة.

وأشارت رئيسة مكتب التمثيل العمالي بقطر، إلى أنه في حال وجود استفسار أو شكوى عمالية فإنها على أتم استعداد في بحث الشكاوى بالطرق الودية مع صاحب العمل، وفى حالة رفض صاحب العمل جميع الحلول المقترحة فيجب على العامل اتخاذ الإجراءات القانونية المُتبعة من تقديم شكوى عمالية من خلال مكتب العمل، والمتابعة مع المكتب العمالي، ويوجد مكتب عمل بالمنطقة الصناعية لسهولة تلقي الشكاوي حال وجودها.

وأكدت المستشارة سها شهدي، بعض النقاط المهمة ومنها ضرورة ملائمة السكن الخاص بالعمال للاشتراطات، والحد الأدنى من الأجر وغيرها من الحقوق، كما أكدت واجبات العامل تجاه صاحب العمل.

ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

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