مصدر: تغطية الطرح الخاص لشركة "أكت فاينانشال" 20 مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

علمت الخليج 365 من مصادر أن نسبة تغطية الطرح الخاص لشركة " أكت فاينانشال" خلال أخر جلسة اكتتاب خاص وصلت لـ 20 مرة، وتعد أعلى نسبة تغطية للطروحات الخاصة حتى الآن في آخر ست سنوات.

وقررت الشركة فتح باب الاكتتاب العام يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تقرر فتح الاكتتاب الخاص يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

ويبلغ حجم الشريحة الأولى للاكتتاب العام 60 مليون سهم تمثل نسبة 16.7% من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية.

ويبلغ الحد الأدنى لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة بعدد 1 ألف سهم وبحد أقصى 1.75 مليون سهم.

بينما يبلغ حجم الشريحة الثانية للاكتتاب الخاص 300 مليون سهم تمثل نسبة 83.3% من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية.



وكشف نشرة طرح "أكت فاينانشال" عن إجمالي القيمة السوقية للشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المقرر عبر الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية.

وأوضحت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح.

وأوضحت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه.

ووفق نشرة الاكتتاب، فإن حجم أسهم الطرح بلغت 360 مليون سهم مقسمة لـ 300 مليون سهم اكتتاب خاص و60 مليون سهم اكتتاب عام بحصة توازي نحو 32% من أسهم الشركة، ويبلغ سعر السهم 2.9 جنيه للسهم، ويمثل الاكتتاب الخاص 83.3% من الأسهم المصدرة.

وتأسست شركة أكت فينانشال في عام 2015، وتجمع بين ثلاثة شركاء تنفيذيين لديهم خبرة واسعة في أسواق رأس المال في مصر متخصصة في أشكال متنوعة من الاستثمارات في رأس المال، حيث تشارك استراتيجيًا في عمليات الاستحواذ والاستثمار بالرافعة المالية.