قضايا الدولة تنعى الوزير الأسبق محمد علي محجوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نعى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور محمد علي محجوب أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس وزير الأوقاف الأسبق رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الإسلامية الذي وافته المنية اليوم الخميس الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٤.

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده الله واسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.