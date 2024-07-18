شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب يوافق على برنامج الحكومة: نحن أمام التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن برنامج الحكومة يُوصف بأنه برنامج تحديات، متابعا:" نحن أمام حكومة تحديات، وعلى سبيل المثال قطاع الاتصالات شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة، ومرتقب مزيد من التقدم فى واحد من القطاعات الحيوية".

وأضاف بدوى، أن الحكومة تستهدف مزيد من التقدم فى قطاع الاتصالات من أجل تحقيق المزيد من الخطوات الجادة للرقمنة والتطور التكنولوجى بما يتواكب مع متطلبات العصر، وإنشاء العديد من المدارس التكنولوجية".

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة ارتكز على 4 محاور أساسية متمنيا من الحكومة أن تضع نصب أعينها تنفيذ هذه المحاور جميعها، متمنيا من وزير الصناعة الاهتمام بالملف بصورة أكبر خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير الأيدى العاملة خلال الفترة المقبلة، والبحث عن عودة الدورة الزراعية، ونواقص الأدوية، وعلى الحكومة توفير الأدوية.

وأضاف النائب يحيى عيسوى، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة عقد بين المواطن والحكومة، والحكومة تعهدت بتحقيق مطالب المواطنين، حيث وضعت مجموعة من الخطط القابلة للتنفيذ لتحسين جودة الحياة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها الدولة المصرية.

وأشادت النائبة رغدة نجاتى، بمناقشات اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة قائلة،:" اللجنة استمرت لعدة أيام خطوة مهمة لتعزيز الدور الرقابى، والشعور بمتطلبات المواطن المصرى وسط رقابة مستمرة من البرلمان، والبرنامج طموح وشامل لجميع الملفات التى تشغل المواطن المصرى، واعتمد على رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطنى، والتناسق والتناغم بين الوزارات أمر إيجابي ومهم لمواجهة التحديات.