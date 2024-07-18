شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب خلال جلسة التصويت على برنامج الحكومة: تم تطبيق اللائحة بشكل حازم والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اتباع الجلسة العامة القواعد اللائحية وتطبيقها بشكل حازم وصارم، مشيراً إلى عدم ممارسة أى مخالفات لائحية، قائلا " أرجو من باقي النواب الالتزام بقواعد اللائحة حتى انتهاء المناقشات".

يأتي ذلك بعد تعقيب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز الأغلبية البرلمانية، الذي قال إن لمجلس النواب مجموعة من الضوابط، ولائحة حاكمة، والتي تقضي بأن علي المتكلم التعبير عن رأيه ووجه نظره مع المحافظة علي كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها وكرامة المجلس ولا يجوز له، الخروج عن الموضوع المطروح، ويحظر استخدام السباب، قائلا: "تلك هي المادة اللائحية، التي يجب الامتثال إليها ولا نقبل ان نخالف الدستور الذي أقسمنا عليه".

حديث النائب "القصبي" جاء تعقيبا علي النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي قال في كلمته "رجاء سيادة الرئيس ألا يحرم النائب محمد عزت عرفات من إبداء رأيه حول برنامج الحكومة، فهذه حقوق تاريخية برلمانية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-2027)، للتصويت عليه ثم التصويت علي منح الثقة للحكومة وفقا للقواعد الدستورية واللائحة.